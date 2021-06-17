Суд решил не закрывать Среднеуральскую птицефабрику

В результате была удовлетворена жалоба предприятия на постановление Верхнепышминского суда, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу облсуда. Принято решение заменить административное наказание на штраф в размере 200 тысяч рублей. Теперь у фабрики есть 2,5 месяца на то, чтобы исправить все нарушения.