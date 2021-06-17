Тагильские врачи удостоены премии «Медицинский Олимп» за борьбу с COVID-19

Тагильские врачи удостоены премии «Медицинский Олимп» за борьбу с COVID-19
Тагильские врачи удостоены премии «Медицинский Олимп» за борьбу с COVID-19
Сегодня, 21:51ОбществоФото: департамент информполитики Свердловской области
Премии профессионального признания «Медицинский Олимп» врачам из Нижнего Тагила вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также он поздравил медицинских работников с предстоящим профессиональным праздником.

Премию «За вклад в борьбу с пандемией COVID-19, самоотверженность и высокий профессионализм» получили заместитель главный врач по лечебной работе Городской больницы № 1 Нижнего Тагила Денис Волков, и. о. заместитель главного врача по медицинской части Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Владимир Лангольф, сообщает департамент информполитики региона. Также премию вручили заместителю главврача по медицинской помощи ГКБ № 40 Екатеринбурга Галине Колотовой и заместителю главврача по лечебной части Городской больницы Асбеста Татьяне Порошиной.

Вы — люди самой мирной и гуманной профессии, совершили и совершаете настоящий гражданский и профессиональный подвиг, подчеркнул Евгений Куйвашев.

Фото:департамент информполитики Свердловской области

Отмечается, что премия получили ЦГКБ № 24, ЦГБ № 3, Станция скорой медицинской помощи имени В.Капиноса Екатеринбурга, Ревдинская городская больница, Ирбитская центральная городская больница, Артемовская центральная районная больница и Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.

Напомним, в конце мая стало известно, что Евгений Куйвашев принял решение об учреждении специальных премий в размере от 160 до 270 тысяч рублей каждая для уральских медиков и волонтеров, которые работают в здравоохранении.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений КуйвашевврачипремииНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы