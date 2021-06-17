В ЕР назвали социальную сферу приоритетной в работе ГД VII созыва

В «Единой России» отчитались по поводу результатов работы в Государственной думе действующего созыва. За прошедшую пятилетку партия решала проблемы бедности граждан, внедрила систему соцгарантий, а также занималась решением вопросов улучшения трудового законодательства России.

За время пандемии COVID-19 партия плотно сотрудничала с российским правительством для поддержки граждан, регионов и бизнесменов. На цели выплат людям и предприятиям, которые больше других пострадали по причине принятых ограничений, было направлено 4,5 млрд рублей, пишет Nashgorod. Необходимо подчеркнуть, что меры поддержки самозанятых и налоговые льготы для компаний малого бизнеса будут сохранены и после отмены всех пандемийных мер. Внедрение системы «народного бюджетирования», когда деньги предоставляются для реализации местных инициатив, выступило стимулом к развитию бюджетной системы в регионах страны. Пандемия стала причиной перехода работников компаний на удаленный режим. По предложению ЕР в стране был принят закон о дистанционной работе — документ защитил права шести миллионов работающих из дома россиян. Также повышенное внимание ЕР уделила мерам поддержки семей с детьми. «До 640 тысяч была увеличена сумма маткапитала, и назначается выплата теперь сразу после рождения первого ребенка. Приняли решение о предоставлении качественного горячего питания для учеников младших классов во всех российских школах», — рассказал первый заместитель главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Еще он подчеркнул важность социального контракта, который не только оказывает помощь оказавшимся в трудной ситуации людям, но и выводит их из сложного положения. Как объяснил Исаев, в России хорошо себя показал закон о самозанятых. На сегодняшний день этот статус получили более 2,3 млн человек. «Нам удалось привлечь средства, разработать довольно эффективный механизм для работы, который в настоящее время позволяет властям решать еще более глобальные задачи по повышению качества жизни россиян и конкурентоспособности России», — пояснил он. Как передает портал ER.ru, новый созыв Госдумы продолжит исполнение поручений главы государства Владимира Путина. Депутаты будут трудиться над вопросами выравнивания возможностей региональных бюджетов, улучшения облика городов и бороться с бедностью, а также продолжат реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». «Принят ряд законов, направленных на поддержку семей с детьми, детский отдых и оздоровление детей, горячее питание школьников, поддержку жителей при подключении жилых домов к газовым сетям, решение проблем обманутых дольщиков. При работе над бюджетом депутаты традиционно уделяют внимание развитию территорий. Это детские сады, школы, спортивные объекты, новые дороги в наших муниципалитетах», — сообщила Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области. Она отметила, что на заседании 16 июня были внесены изменения в закон об областном бюджете на 2021 год. «Дополнительные средства предусмотрены на дороги, на строительство и реконструкцию новых спортивных объектов в Екатеринбурге и Первоуральске в рамках подготовки к Универсиаде-2023, на строительство школ. В ходе отчетной кампании мы обсуждаем все актуальные вопросы с жителями. Эти предложения войдут в народную программу партии и станут приоритетными при рассмотрении бюджета на следующий трехлетний период», — сказала она.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter