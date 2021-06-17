Выпускник уральского колледжа с зелеными волосами добился повышения оценки за диплом

Напомним, видео с защиты выпускной работы распространилось в соцсетях. На кадрах с места событий можно увидеть, как преподаватели оглашают оценки и останавливаются на имени выпускника Романа. Педагог отмечает, что необходимо соблюдать дресс-код. Студент объясняет, что вся одежда осталась в другом городе, так как он переехал в Екатеринбург недавно.