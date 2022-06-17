36 уральских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку

В результате четырех экзаменов в регионе имеется 59 стобалльников. Работы более 800 выпускников получили от 80 баллов и более, сообщается на официальном сайте правительства.
В сравнении с прошлыми годами выпускники нынешнего года показали более развитые способности в области аналитики. Также замечена положительная тенденция заданий на орфографию.
Наивысший балл по русскому языку набрали школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Артемовского, Новоуральска, Ирбита, Краснотурьинска, Камышлова, Рефтинского Го и др.
К примеру, выпускница Красноуфимского района Полина Вырупаева – одна из стобалльников. В школе, в которой она училась, в этом году всего восемь выпускников. Девушка отличника с 1 класса.