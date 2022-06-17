36 уральских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку

36 уральских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку
36 уральских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 14:30ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
По обязательному ЕГЭ по русскому языку 36 школьников из Свердловской области получили наивысший балл.

В результате четырех экзаменов в регионе имеется 59 стобалльников. Работы более 800 выпускников получили от 80 баллов и более, сообщается на официальном сайте правительства.

В сравнении с прошлыми годами выпускники нынешнего года показали более развитые способности в области аналитики. Также замечена положительная тенденция заданий на орфографию.

Наивысший балл по русскому языку набрали школьники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Артемовского, Новоуральска, Ирбита, Краснотурьинска, Камышлова, Рефтинского Го и др.

К примеру, выпускница Красноуфимского района Полина Вырупаева – одна из стобалльников. В школе, в которой она училась, в этом году всего восемь выпускников. Девушка отличника с 1 класса.

Сюжеты:
Новости УрФО
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