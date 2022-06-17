9 педагогических классов будут открыты для тагильских школьников с 1 сентября

9 педагогических классов будут открыты для тагильских школьников с 1 сентября
9 педагогических классов будут открыты для тагильских школьников с 1 сентября
Сегодня, 15:57ОбществоЕвгения СафинаФото: 1MI
Девять педагогических классов для учащихся 10-11 классов откроются в школах Нижнего Тагила во всех районах города с 1 сентября.

Вопрос об открытии профильных педагогических классов на сегодняшний день уже решен.

Такие классы откроются на базе образовательных учреждений. Они будут работать по соглашению с педагогическим институтом, рассказала начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева на заседании гордумы.

Она отметила, что также в процессе будут задействованы педколледжи Нижнего Тагила. Работа будет проводиться с учащимися предпрофильных классов.

По новым стандартам с 10 класса начинается профильное обучение. Педклассы откроются в девяти образовательных учреждениях, в том числе гимназии № 86, школах № 61, 75/42, 90, 81, 40, пояснила Татьяна Удинцева журналисту TagilCity.ru.

По ее словам, сейчас очень востребованы учителя начальной школы, русского языка и литературы, физики, иностранных языков. Ежегодно происходит прирост количества учеников в образовательных учреждениях Нижнего Тагила.

В Тагиле действует единовременная выплата в 50 тысяч рублей для учителей, которые хотят устроиться в отдаленные школы. Кроме того, есть стипендия в сумме 10 тысяч рублей при заключении целевого договора на обучение, а также другие меры поддержки, отметила начальник образования.

Напомним, в Нижнем Тагиле для старшеклассников также открыты профильные медицинские классы. Из-за того, что профессия пользуется спросом, дополнительные классы появились в школах № 100 и политехнической гимназии.

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