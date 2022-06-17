Банк “Открытие” и РЭО договорились о финансировании новых проектов по обращению с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) и банк “Открытие” заключили договоренности о сотрудничестве в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Также банк заключил соглашения с администрациями Ставропольского края и Владимирской и области.

Как отметили в банке “Открытие”, пункты договоренности с РЭО включают совместное финансирование инвестпроектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Банк готов принять участие в финансировании проектов РЭО путем покупки его облигаций на сумму не менее 10 млрд рублей, которые впоследствии будут направлены на возведение новых объектов обращения с мусором, сообщает newsnn.ru. Соглашение предусматривает не только обмен информацией об инвестиционных проектах, но и планирование совместных продуктов для финансирования проектов резидентов экотехнопарков, создаваемых РЭО или при его участии в рамках федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”. В рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Ставропольского края стороны обсудили взаимодействие в финансово-кредитной системе в целях социально-экономического, промышленного, а также инфраструктурного развития региона. “Банк заинтересован в том, чтобы поддержать край в финансировании инициатив, направленных на улучшение инфраструктуры, пассажирской и транспортной доступности, возведения объектов социального значения”, - рассказал председатель правления банка “Открытие” Михаил Задорнов. Кроме того, банк “Открытие” планирует помогать развитию финансового рынка, обеспечивая доступность и качество банковских услуг для населения Владимирской области. Банк нацелен на кредитование промышленных предприятий области с использованием региональных программ поддержки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter