Движение в центре Нижнего Тагила перекроют ко Дню молодежи

В День молодежи в Нижнем Тагиле перекроют движение и запретят парковку машин 25 июня с 15.00 часов до 23.00 часов по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.
Движение будет закрыто с 16.00 часов до окончания праздничного мероприятия по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.
24 июня с 15.00 до 20.00 перекроют дорогу по проспекту Дзержинского; 25 июня с 15.00 до 22.00 будет перекрыта проезжая часть:
На местах будут установлены соответствующие дорожные знаки.