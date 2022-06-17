Движение в центре Нижнего Тагила перекроют ко Дню молодежи

Движение в центре Нижнего Тагила перекроют ко Дню молодежи
Движение в центре Нижнего Тагила перекроют ко Дню молодежи
Сегодня, 16:49ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
Движение в Нижнем Тагиле будет закрыто с 16.00 часов до окончания праздничного мероприятия.

В День молодежи в Нижнем Тагиле перекроют движение и запретят парковку машин 25 июня с 15.00 часов до 23.00 часов по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

Движение будет закрыто с 16.00 часов до окончания праздничного мероприятия по улице Горошникова на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

24 июня с 15.00 до 20.00 перекроют дорогу по проспекту Дзержинского; 25 июня с 15.00 до 22.00 будет перекрыта проезжая часть:

  • по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
  • по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейская;
  • по улице Уральская на участке от улицы Красноармейская до улицы Огаркова;
  • по улице Огаркова на участке от улицы Уральская до улицы Карла Маркса;
  • по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса;
  • по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира.

На местах будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
дорогапарковкадень молодежи#2
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