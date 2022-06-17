Куйвашев: гора Белая и река Чусовая получат развитие благодаря ПМЭФ-2022 в Питере

Туризм в Свердловской области выйдет на новый уровень после поездки губернатора Евгения Куйвашева на ПМЭФ-2022 в Питер. Глава региона на форуме смог заключить контракт на развитие сразу нескольких туристических кластеров Среднего Урала.

Вторую сторону по договору о сотрудничестве при развитии туркластера Свердловской области представлял гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов. Чиновники договорились, что данное соглашение позволит исполнить поручение президента РФ Владимира Путина о развитии туристической инфраструктуры страны. Договор 16 июня Куйвашев и Суханов подписали при участии зампредседателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. У нас есть поручение Президента России, чтобы мы ускорились в создании туристической инфраструктуры. Мы благодарны тем субъектам, которые занялись выполнением поручения Президента. Это очень сложная, ответственная работа, заявил Дмитрий Чернышенко. Фото: Департамент информационной политики СО Зампред Правительства РФ подчеркнул, что только часть регионов решила начать реализовывать программы президента в современных реалиях. По словам Чернышенко, россиянам необходимо иметь все условия для отдыха в стране, где природа и естественные условия — вне конкуренции. Наша страна самая большая и самая красивая, резюмировал Чернышенко. Первоочередными в Свердловской области станут кластеры «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая», а также другие территории и локации региона. Среди первоочередных задач — создание комфортных условий для отдыхающих, а также развитие современной инфраструктуры, что позволит привлечь как туристов, так и инвестиции в регион. В Свердловской области есть предложения на любой вкус. Достопримечательности, горнолыжка, реки, спа, загородные клубы, интересные маршруты. Настоящей визитной карточкой Свердловской области остается и туризм промышленный, отмечал ранее Евгений Куйвашев. Аудиогид и систему навигации запустили на туркластере «Гора Белая» 3 Фото Путешествие по маршрутам туркластера «Гора Белая» стало возможно без экскурсовода. Для этого туристам предлагают скачать аудиогид.

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