«Норникель» намерен создать экологичное производство в Мурманской области

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялось подписание меморандума между «Норникелем» и правительством Мурманской области, предусматривающего взаимодействие при реализации инвестиционных и социальных проектов на территории региона.

Как сообщает newizv.ru, документ был подписан губернатором региона Андреем Чибисом и старшим вице-президентом — руководителем блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения «Норникеля» Сергеем Дубовицким. Коллективу Кольского дивизиона «Норникеля» по итогам ушедшего года первому удалось выполнить показатели, предусмотренные масштабной экологической инициативой компании «Серная программа», связанной с сокращением выбросов диоксида серы. В перспективе речь идет об усилении роли, которую взял на себя Кольский дивизион, будучи рафинировочным центром всего «Норникеля». Включая реализацию инвестпроекта «Большая медь» — ввод в строй до 2025 года в Мончегорске нового медерафинировочного производства, где станут использовать современную технологию «обжиг — выщелачивание — электроэкстракция», позволяющую максимально уменьшить воздействие на окружающую среду. Извлечение серы в кислоту составит не менее 99,5%. При этом на производстве намерены создать бессточную замкнутую систему водооборота. Помимо этого, предусмотрено появление нового отделения разделения файнштейна, благодаря чему перераспределятся рафинировочные мощности и вырастет объем производства цветных металлов. По данным, озвученным Сергеем Дубовицким, в Мончегорске появится современное высокоэффективное экологичное медное производство. Разрабатывая такой масштабный и сложный инвестпроект, в «Норникеле» полное взаимопонимание со стороны регионального правительства и губернатора области. Сегодня на ПМЭФ «Норникелем» и правительством Мурманской области был анонсирован еще один «зеленый» проект в регионе. Он касается крупного энергетического проекта в Мончегорске, когда вместо мазутной котельной, которая давно устарела, но исторически обеспечивала отоплением не только весь город, но и промышленную площадку, здесь введут современную электрическую. По информации, озвученной вице-президентом «Норникеля» по энергетике Евгением Федоровым, в компании считают, что снижение воздействия на окружающую среду является важным шагом в направлении появления «зеленых» металлов. Еще у «Норникеля» получается делать гораздо более эффективными производственные процессы путем уменьшения расходов на энергоресурсы и за счет оптимизации затрат, которые связаны с логистикой топлива. Андрей Чибис называет охрану окружающей среды в списке главных задач, которые определяются Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Развитие инфраструктуры должно происходить с учетом того, что предъявляют современные требования, при этом сохраняя уникальность, присущую арктическим территориям. Очень важно, что подписанный меморандум будет способствовать сохранению арктической природы в будущем. Чибис сообщил, что освобождение его региона от «мазутной зависимости» — стратегическое направление в областной концепции, которая предусматривает развитие энергетики.

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