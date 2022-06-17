Передвижной пункт отбора на военную службу по контракту замечен в Нижнем Тагиле

Тагильчане могут пройти отбор на военную службу по контракту прямо в центре города. Для этих целей Минобороны установило мобильный пункт.

17 июня у медицинского колледжа в центре Нижнего Тагила начал работать мобильный пункт отбора тагильчан на военную службу по контракту. В нем горожане могут получить консультацию об условиях, зарплате и льготах при заключении контракта с Минобороны России, а также пройти тестирование на соответствующую профпригодность. Военная служба по контракту — твой выбор, гласит надпись на фургоне. По информации Минобороны, мобильный пункт позволяет за 6-8 часов работы провести собеседование с сотней кандидатов и протестировать около 20 человек. Напомним, 24 февраля началась спецоперация России на Украине, цель которой, по словам официальных представителей правительства, — денацификация и демилитаризация соседней страны. В настоящее время с передовой вернулись 86 бойцов тагильского 12-отряда спецназа. Глава Нижнего Тагила заявил о возвращении 86 спецназовцев со спецоперации в Украине

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