Родители оценят качество условий детских садов

Она предусматривает:
Родители могут пройти онлайн-анкетирование и оставить своё мнение о качестве условий предоставления услуг детским садом, который посещает их ребенок. Ссылка на онлайн-анкету будет размещена на сайтах детских садов и на сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Её заполнение потребует не более 5-7 минут.
В анкете также предусмотрена возможность указать на проблемы детских садов и высказать свои предложения по их решению. Как подчеркивают в министерстве, независимая оценка проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями дошкольного образования, а также в целях повышения качества образования.