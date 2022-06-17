Родители оценят качество условий детских садов

Родители оценят качество условий детских садов
Родители оценят качество условий детских садов
Вчера, 15:39ОбществоИрина КириловаФото: 1MI
Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области в июле–августе будет проведена независимая оценка качества условий оказания услуг детскими садами.

Она предусматривает:

  • оценку открытости и доступности информации об организации;
  • комфортности условий предоставления услуг;
  • доброжелательности, вежливости работников организации;
  • удовлетворенности качеством условий оказания услуг, а также доступности услуг для инвалидов.

Родители могут пройти онлайн-анкетирование и оставить своё мнение о качестве условий предоставления услуг детским садом, который посещает их ребенок. Ссылка на онлайн-анкету будет размещена на сайтах детских садов и на сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Её заполнение потребует не более 5-7 минут.

В анкете также предусмотрена возможность указать на проблемы детских садов и высказать свои предложения по их решению. Как подчеркивают в министерстве, независимая оценка проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг учреждениями дошкольного образования, а также в целях повышения качества образования.

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