Родители оценят качество условий детских садов

Родители могут пройти онлайн-анкетирование и оставить своё мнение о качестве условий предоставления услуг детским садом, который посещает их ребенок. Ссылка на онлайн-анкету будет размещена на сайтах детских садов и на сайте Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Её заполнение потребует не более 5-7 минут.