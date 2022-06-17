Семь тагильских выпускников стали стобалльниками по итогам первых четырех ЕГЭ

Семь тагильских выпускников стали стобалльниками по итогам первых четырех ЕГЭ
Семь тагильских выпускников стали стобалльниками по итогам первых четырех ЕГЭ
Сегодня, 18:02ОбществоРинат КамалиевФото: 1MI
Сразу семь школьников из Нижнего Тагила смогли показать максимальный результат в ходе первых ЕГЭ.

На данный момент обнародованы результаты состоявшихся первыми экзаменов по четырем дисциплинам - по русскому языку, литературе, химии и математике. Наивысший балл, 100 из 100, удалось заработать семи ребятам.

Сейчас стобалльников 7 по 4 предметам, но это еще не окончательно. Пока известны по тем, по которым есть итоги, сообщила TagilCity.ru начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Всего же в области 59 учеников к текущему моменту вошли в число стобалльников. Особенно много учащихся безукоризненно выполнили работу по русскому языку - показано 36 стобалльных результатов. Отмечается, что выпускники стали грамотнее писать и успешнее выполнять аналитические задания, чем годом ранее.

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