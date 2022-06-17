Семь тагильских выпускников стали стобалльниками по итогам первых четырех ЕГЭ

На данный момент обнародованы результаты состоявшихся первыми экзаменов по четырем дисциплинам - по русскому языку, литературе, химии и математике. Наивысший балл, 100 из 100, удалось заработать семи ребятам.
Сейчас стобалльников 7 по 4 предметам, но это еще не окончательно. Пока известны по тем, по которым есть итоги, сообщила TagilCity.ru начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Всего же в области 59 учеников к текущему моменту вошли в число стобалльников. Особенно много учащихся безукоризненно выполнили работу по русскому языку - показано 36 стобалльных результатов. Отмечается, что выпускники стали грамотнее писать и успешнее выполнять аналитические задания, чем годом ранее.