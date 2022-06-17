Семейный квиз, караоке и концерты. Как пройдет День молодёжи в Нижнем Тагиле

Мероприятия начнутся 20 июня. К примеру, в этот день в ДК «Юбилейный» состоится кино-квиз. 28 июня у ДЮЦ «Мир» пройдет мероприятие «Формула успеха».
На 13.00 24 июня запланирован флешмоб «Танцевальный микс». Он пройдет в парке Победы. В этот же день около культурно-массовой зоны «Площадь славы» пройдет праздничная программа в честь Дня молодежи.
А еще в этот день в 18.00 начнется ток-шоу «Мы-тагильчане!». Приезжать на мероприятие нужно на площадь у Дома культуры поселка Сухоложский. В 15.00 пройдет фестиваль-концерт «Новая волна» (у ДК «Космос»).
Состоятся и другие мероприятия:
Хедлайнером празднования станет Вадим Самойлов. Он исполнит хиты группы «Агата Кристи».
Ознакомиться с полным списком мероприятий можно на сайте администрации.