Семейный квиз, караоке и концерты. Как пройдет День молодёжи в Нижнем Тагиле

А еще в этот день в 18.00 начнется ток-шоу «Мы-тагильчане!». Приезжать на мероприятие нужно на площадь у Дома культуры поселка Сухоложский. В 15.00 пройдет фестиваль-концерт «Новая волна» (у ДК «Космос»).