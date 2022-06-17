Семейный квиз, караоке и концерты. Как пройдет День молодёжи в Нижнем Тагиле

Семейный квиз, караоке и концерты. Как пройдет День молодёжи в Нижнем Тагиле
Семейный квиз, караоке и концерты. Как пройдет День молодёжи в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:35ОбществоЕлена ОзероваФото: 1MI
Стало известно, какие мероприятия состоятся в Нижнем Тагиле ко Дню молодежи.

Мероприятия начнутся 20 июня. К примеру, в этот день в ДК «Юбилейный» состоится кино-квиз. 28 июня у ДЮЦ «Мир» пройдет мероприятие «Формула успеха».

На 13.00 24 июня запланирован флешмоб «Танцевальный микс». Он пройдет в парке Победы. В этот же день около культурно-массовой зоны «Площадь славы» пройдет праздничная программа в честь Дня молодежи.

А еще в этот день в 18.00 начнется ток-шоу «Мы-тагильчане!». Приезжать на мероприятие нужно на площадь у Дома культуры поселка Сухоложский. В 15.00 пройдет фестиваль-концерт «Новая волна» (у ДК «Космос»).

Состоятся и другие мероприятия:

  • 21 июня в 16.00 — Семейный квиз для молодых семей (ДК «Юбилейный»);
  • 24 июня в 16.00 - Развлекательная молодежная программа «Караоке вечер. Летний хайп» (ДЦ «Урал»);
  • 25 июня в 16.00 - Концертная программа творческих коллективов Дома культуры «Мы – молодые» (ДК «Урал»);
  • 25 июня в 19.00 - Развлекательная программа «В кругу друзей» (ДЦ «Урал»).

Хедлайнером празднования станет Вадим Самойлов. Он исполнит хиты группы «Агата Кристи».

Ознакомиться с полным списком мероприятий можно на сайте администрации.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
программамероприятиядень молодежи#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы