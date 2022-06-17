Специальный сайт в честь 300-летия заработал в Нижнем Тагиле

В преддверии юбилея Нижнего Тагила заработал сайт, посвященный этой дате. Там публикуется актуальная информация о праздновании 300-летия.
При помощи интерфейса портала можно оперативно необходимые данные и оставаться в курсе основных событий города. А в планах множество различных мероприятий, концертов и встреч, сообщает пресс-служба администрации.
Также на портале можно ознакомиться с информацией о том, что сделано в ходе благоустройства и отследить динамику позитивных перемен. Для краеведов будет любопытен раздел, посвященный летописи города.
В рубрике «Чем известен Тагил» размещены узнаваемые «бренды» города. А туристов может заинтересовать графа «Фотоальбом» со снимками города с самых необычных ракурсов.
Отмечается, что программа празднования 300-летия и прочие разделы портала будут пополняться по мере надобности.