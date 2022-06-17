Специальный сайт в честь 300-летия заработал в Нижнем Тагиле

Заработал сайт в честь юбилея Нижнего Тагила. Там есть рубрики, которые заинтересуют всех жителей, в частности краеведов, а также туристов.

В преддверии юбилея Нижнего Тагила заработал сайт, посвященный этой дате. Там публикуется актуальная информация о праздновании 300-летия. При помощи интерфейса портала можно оперативно необходимые данные и оставаться в курсе основных событий города. А в планах множество различных мероприятий, концертов и встреч, сообщает пресс-служба администрации. Также на портале можно ознакомиться с информацией о том, что сделано в ходе благоустройства и отследить динамику позитивных перемен. Для краеведов будет любопытен раздел, посвященный летописи города. В рубрике «Чем известен Тагил» размещены узнаваемые «бренды» города. А туристов может заинтересовать графа «Фотоальбом» со снимками города с самых необычных ракурсов. Отмечается, что программа празднования 300-летия и прочие разделы портала будут пополняться по мере надобности.

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