Суд арестовал устроившего резню в парке УрГУПСа свердловчанина

Суд арестовал устроившего резню в парке УрГУПСа свердловчанина
Суд арестовал устроившего резню в парке УрГУПСа свердловчанина
Сегодня, 08:26ОбществоИрина КириловаФото: 1MI

Обвиняемый в убийстве в парке УрГУПСа в Екатеринбурге арестован

43-летний Руслан Закиров, который обвиняется в нападении и убийстве прохожего в парке УрГУПСа в Екатеринбурге, арестовал Железнодорожный суд Екатеринбурга.

По данным следствия, вечером 12 июня мужчина был нетрезв. Он вступил в конфликт с пожилым мужчиной, рыбачившим около берега. В какой-то момент он стал его избивать. За рыбака заступился прохожий, но его обвиняемый ударил ножом в шею.

Задержан мужчина был 15 июня. Он также прошел проверку на полиграфе. В результате ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении. При этом сам обвиняемый не признает свою вину.

Адвокат просил отпустить мужчину под домашний арест. Однако суд решил его поместить в СИЗО до 13 августа.

Сам обвиняемый говорит, что это стечение обстоятельств. Он утверждает, что шел с ножом, а не удочками. Также мужчина заявляет, что никого не бил.

Ранее мужчина уже имел судимость за убийство и тяжкий вред здоровью. Он не женат и у него нет детей. Также обвиняемый не имеет постоянного места работы.

Сюжеты:
Новости УрФО
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