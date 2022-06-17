Суд арестовал устроившего резню в парке УрГУПСа свердловчанина

По данным следствия, вечером 12 июня мужчина был нетрезв. Он вступил в конфликт с пожилым мужчиной, рыбачившим около берега. В какой-то момент он стал его избивать. За рыбака заступился прохожий, но его обвиняемый ударил ножом в шею.