Суд арестовал устроившего резню в парке УрГУПСа свердловчанина

По данным следствия, вечером 12 июня мужчина был нетрезв. Он вступил в конфликт с пожилым мужчиной, рыбачившим около берега. В какой-то момент он стал его избивать. За рыбака заступился прохожий, но его обвиняемый ударил ножом в шею.
Задержан мужчина был 15 июня. Он также прошел проверку на полиграфе. В результате ему предъявлено обвинение в убийстве и покушении. При этом сам обвиняемый не признает свою вину.
Адвокат просил отпустить мужчину под домашний арест. Однако суд решил его поместить в СИЗО до 13 августа.
Сам обвиняемый говорит, что это стечение обстоятельств. Он утверждает, что шел с ножом, а не удочками. Также мужчина заявляет, что никого не бил.
Ранее мужчина уже имел судимость за убийство и тяжкий вред здоровью. Он не женат и у него нет детей. Также обвиняемый не имеет постоянного места работы.