Тагильчанин на самодельном катамаране решил доплыть с Урала до Каспийского моря

Тагильчанин Данил Сухоруков решил отправиться в одиночное плавание с Урала до Каспийского моря. Делает он это на самодельном катамаране.

32-летний мужчина признается, что задумал путешествие еще в 2019 году, но воплотить его в жизнь решил только сейчас. Для этого он сделал судноиз катамарана и подручного материала, пишет «Комсомольская правда». Мужчина дополнил свое средство передвижения тентом от дождя и ветра, солнечной панелью и газовым баллоном для приготовления пиши. На данный момент путешественник уже добрался до Перми. Недавно он проплывал под Чусовским мостом. Там он планирует сделать стоянку, так как во время непогоды поломалось весло и теперь требуется новое. Фото: Данил Сухоруков Вконтакте Мужчина отмечает, что длина его пути составляет примерно 2,5 тысячи километров. У него нет точного графика, он полагается на погоду. Однако планирует, что 30 километров в день проходить у него получится. Вдохновила на поездку, по словам тагильчанина, книга «Робинзон Крузо». Он путешествует один. Раньше пробовал с друзьями, но решил, что одному комфортнее.

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