Тагильские школы, садики и лагеря были отремонтированы в 2021 году

Помимо капитальных ремонтов образовательных учреждений, в тагильских школах, детских садах и загородных лагерях были заменены кровли, окна, фасады и инженерные сети в 2021 году.

О результатах освоения бюджета в 2021 году отчиталась начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. 6,4 миллиарда рублей было направлено в 2021 году на финансирование социально-значимых расходов управления образования Нижнего Тагила: содержание зданий, выплаты зарплаты классным руководителям, оплаты услуг охраны, ЖКХ, выполнение предписаний надзорных органов. Общий бюджет составил 6,8 миллиарда рублей, он исполнен на 98,6%. В 2021 году был выполнен капремонт учреждений образования. В 15 учреждениях заменили частично кровлю, в 28 — окна, в 18 — провели ремонт внутренних помещений, в двух — благоустроили территорию. Также в некоторых школах обновили фасады и инженерные сети, рассказала на заседании гордумы Татьяна Удинцева. Она отметила, что в школе № 8 в Висимо-Утке после капремонта открылась «Точка роста», оснащение кабинетов современным оборудованием обошлось в два миллиона рублей. Кроме того, были отремонтированы загородные лагеря Нижнего Тагила. На это было потрачено 36 миллионов рублей из местного бюджета и 16 миллионов из областного. Выполнены ремонтные работы кровель спальных корпусов, служебных помещений, пунктов пожарных сигнализаций, пояснила чиновница. Напомним, капитальный ремонт тагильской школы № 23 на улице Черных, 86 должен быть окончен к концу лета 2022 года. На работы было выделено 224 миллиона рублей. Внутреннюю отделку завершают строители в школе № 23 Нижнего Тагила

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