Тагильский пивзавод заподозрили в выпуске некачественных напитков

Тагильский пивзавод заподозрили в выпуске некачественных напитков
Тагильский пивзавод заподозрили в выпуске некачественных напитков
Сегодня, 13:03ОбществоУльяна СавинаФото: 1MI
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка подала на тагильский пивзавод в суд из-за подозрения в нарушении требований к качеству напитков. К разбирательству подключили эксперта-биолога.

Служба по регулированию алкогольного рынка попросила судью привлечь пивзавод к административной ответственности по статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов».

Для разрешения данного вопроса суд привлек эксперта-биолога, который должен проверить светлое фильтрованное пиво. Проанализирует напитки специалист по трем показателям: объемной доле этилового спирта и двуокиси углерода, а также экстрактивности начального сусла. Расходы за работу эксперта, 126 тысяч рублей, должны оплатить истец и ответчик.

Если суд признает, что закон нарушен, тагильский пивзавод получит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, правоохранители массового изымают нелегальный алкоголь из кафе и баров города. Так, несколько раз был оштрафован хозяин рюмочной «Минутка» на улице Орджоникидзе, 18. Контрафакт находили в магазине «Велес» на проспекте Строителей, 20а; баре «Континент» на улице Зари, 21а.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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