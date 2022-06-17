В Забайкалье вместо печного отопления в частном секторе Читы будет газоснабжение

Как отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, газификация российских регионов — важная задача государственного уровня. Газпромбанк активно работает в этом направлении в ряде регионов РФ. Чичканов подчеркнул, что с учетом ограниченных возможностей бюджета в многих субъектах федерации механизм государственно-частного партнерства становится самым эффективным при реализации проектов по газификации домовладений. По словам Чичканова, Газпромбанк, который реализует стратегию формирования инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, имеет уникальный опыт и обладает ресурсами, необходимыми для структурирования проекта такого масштаба и его реализации на условиях, выгодных для всех сторон.