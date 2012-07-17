Чудесный семейный праздник устроили сотрудники реабилитационного центра «Улыбка» школьникам Нижнего Тагила

Программа называлась «Семья – мой маленький мир». Детям в доступной форме дали понятия взаимной любви и верности, милосердия, заботы о ближних. Послушав рассказ об истории любви супругов Петра и Февронии, ребята в командах рисовали семьи для сказочных персонажей и даже гербы собственной семьи.