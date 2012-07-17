Чудесный семейный праздник устроили сотрудники реабилитационного центра «Улыбка» школьникам Нижнего Тагила
17 июля 2012, 10:40Общество
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В рамках празднования Дня семьи, любви и верности незабываемые интересные занятия устроили детям из отрядов мэра, школьникам из СК «Спутник» и детского лагеря школы № 71 сотрудники Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ленинского района Нижнего Тагила.
Программа называлась «Семья – мой маленький мир». Детям в доступной форме дали понятия взаимной любви и верности, милосердия, заботы о ближних. Послушав рассказ об истории любви супругов Петра и Февронии, ребята в командах рисовали семьи для сказочных персонажей и даже гербы собственной семьи.
Дети обсудили очень важный для любого возраста вопрос «Зачем нужна семья». Ответы их были искренними и трогательными. В итоге все закончилось бурными аплодисментами, ребята наговорили друг другу море комплиментов и разошлись с отличным настроением.
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