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Чудесный семейный праздник устроили сотрудники реабилитационного центра «Улыбка» школьникам Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чудесный семейный праздник устроили сотрудники реабилитационного центра «Улыбка» школьникам Нижнего Тагила

17 июля 2012, 10:40Общество
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