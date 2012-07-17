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Из-за вырубок в бассейне Чусовой может плохо прижиться выпущенная в реку стерлядь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за вырубок в бассейне Чусовой может плохо прижиться выпущенная в реку стерлядь

17 июля 2012, 14:20Общество
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