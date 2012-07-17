Из-за вырубок в бассейне Чусовой может плохо прижиться выпущенная в реку стерлядь

На днях, каксообщает пресс-служба Висимского заповедника, заместитель директора заповедника по научной работе Евгений Ларинвместе с учеными-ихтиологами провели микробиологические и гидрологическиеисследования реки. По итогам полноценного исследования можно будет делатьвыводы на тему целесообразности дальнейшего запуска мальков в Чусовую.

На этот разученые осмотрели территорию от Староуткинска до Усть-Утки, это примерно 100километров. В ходе исследований стало ясно, что глубина реки Чусовой сталазначительно меньше.

Если говорить о мелководье в Чусовой, тоэто связано с хозяйственной деятельностью в лесах. К примеру, последние дожди(9 июня) уровень воды в притоке Сулём подняли на 2 метра. Но раз бассейнЧусовой вырублен, вода здесь не задерживается лесом, она просто скатиласьпаводком за несколько дней Евгений Ларин.

Проблема в том,что на мелководье стерляди жить некомфортно, ей нужна глубина. Даже несмотря нато, что корма для выпущенных мальков достаточно, условия в Чусовой для этоговида осетровых не самые благоприятные.

Впередиисследования Чусовой от Усть-Утки до Ослянки. Будем надеяться, что ученыепривезут хорошие вести, и в родной Чусовой все-таки будет плавать стерлядь всамых больших количествах.

Фото предоставлено пресс-службой Висимскогобиосферного заповедника.