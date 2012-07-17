Из-за вырубок в бассейне Чусовой может плохо прижиться выпущенная в реку стерлядь
В конце мая 2012 года сотрудники Висимского биосферного заповедника выпустили в Чусовую порядка 10000 мальков стерляди. Этот вид осетровых рыб занесен в Красную Книгу. Операция могла способствовать восстановлению популяции стерляди на Урале.
На днях, каксообщает пресс-служба Висимского заповедника, заместитель директора заповедника по научной работе Евгений Ларинвместе с учеными-ихтиологами провели микробиологические и гидрологическиеисследования реки. По итогам полноценного исследования можно будет делатьвыводы на тему целесообразности дальнейшего запуска мальков в Чусовую.
На этот разученые осмотрели территорию от Староуткинска до Усть-Утки, это примерно 100километров. В ходе исследований стало ясно, что глубина реки Чусовой сталазначительно меньше.
Если говорить о мелководье в Чусовой, тоэто связано с хозяйственной деятельностью в лесах. К примеру, последние дожди(9 июня) уровень воды в притоке Сулём подняли на 2 метра. Но раз бассейнЧусовой вырублен, вода здесь не задерживается лесом, она просто скатиласьпаводком за несколько дней Евгений Ларин.
Проблема в том,что на мелководье стерляди жить некомфортно, ей нужна глубина. Даже несмотря нато, что корма для выпущенных мальков достаточно, условия в Чусовой для этоговида осетровых не самые благоприятные.
Впередиисследования Чусовой от Усть-Утки до Ослянки. Будем надеяться, что ученыепривезут хорошие вести, и в родной Чусовой все-таки будет плавать стерлядь всамых больших количествах.
Фото предоставлено пресс-службой Висимскогобиосферного заповедника.
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