Каждый четверг этого лета тагильчане могут ходить в музеи до восьми вечера

С позднего утра, с 11:00, но и до позднего вечера ждут всех в Историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1), в музее Природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а), в музее Быта и ремесла горнозаводского населения (ул. Тагильская, 26), в музее Истории подносного промысла (ул. Тагильская, 24), в Историко-техническом музее «Дом Черепановых» (ул. В. Черепанова, 1), в выставочных залах по проспекту Ленина, 1, а также в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина (ул. Красноармейская, 8).