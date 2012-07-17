Каждый четверг этого лета тагильчане могут ходить в музеи до восьми вечера
17 июля 2012, 12:16Общество
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В Нижнем Тагиле есть огромное множество музеев, куда никогда не помешает заглянуть даже после работы. Теперь у тагильчан появилась возможность это осуществить, ведь по четвергам музеи на летнее время продлевают свою работу до 20:00.
С позднего утра, с 11:00, но и до позднего вечера ждут всех в Историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1), в музее Природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а), в музее Быта и ремесла горнозаводского населения (ул. Тагильская, 26), в музее Истории подносного промысла (ул. Тагильская, 24), в Историко-техническом музее «Дом Черепановых» (ул. В. Черепанова, 1), в выставочных залах по проспекту Ленина, 1, а также в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина (ул. Красноармейская, 8).
Во все остальные дни музеи работают по привычному графику: с 10 утра до 17 вечера.
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