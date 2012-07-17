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Каждый четверг этого лета тагильчане могут ходить в музеи до восьми вечера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каждый четверг этого лета тагильчане могут ходить в музеи до восьми вечера

17 июля 2012, 12:16Общество
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