Начался процесс по громкому делу о нападении на Сагру
Сегодня состоялось предварительное слушание, на котором судья назначил дату первого заседания. Всего на скамье подсудимых оказались 23 человека. Ни один из обвиняемых не признает своей вины - большинство воспользовалось своим правом хранить молчание.
Напомним, что в конце июня 2011 года между жителями Сагры и односельчанами (супругами Лебедевыми) произошел конфликт. Чета обратилась за помощью к брату мужа, Ивану, с просьбой организовать массовые беспорядки в поселке. Подельники Ивана Лебедева вооружились обрезом охотничьего ружья, травматическим оружием, металлической арматурой, бейсбольными битами и палками. Во время разборки завязалась перестрелка, в результате которой был ранен уроженец Азербайджана, который впоследствии скончался.
Анастасия Удеревская, адвокат Виктора Городилова, который в прошлом году встал с оружием в руках на защиту поселка, считает, что ее подзащитный может попросить освободить его от участия в судебных заседаниях.
Его уже допросили, а ходить каждый день на суд в течение долгого времени может быть сложновато. Все будет зависеть от желания моего подзащитного. Мы будем выстраивать свою позицию в зависимости от того, какие показания обвиняемые будут давать в суде.
Уже сейчас понятно, что на рассмотрение уголовного дела суду потребуется довольно много времени. Виктор Городилов — только один из потерпевших. Всего в деле проходит больше 10 потерпевших. 23 человека обвиняются в бандитизме, подделке документов и угрозе убийством. Материалы дела о нападении на уральский поселок составили 77 томов. В рамках расследования специалисты провели 83 экспертизы, было допрошено более 200 человек, осмотрено более 100 предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела.
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