Начался процесс по громкому делу о нападении на Сагру

Напомним, что в конце июня 2011 года между жителями Сагры и односельчанами (супругами Лебедевыми) произошел конфликт. Чета обратилась за помощью к брату мужа, Ивану, с просьбой организовать массовые беспорядки в поселке. Подельники Ивана Лебедева вооружились обрезом охотничьего ружья, травматическим оружием, металлической арматурой, бейсбольными битами и палками. Во время разборки завязалась перестрелка, в результате которой был ранен уроженец Азербайджана, который впоследствии скончался.

Анастасия Удеревская, адвокат Виктора Городилова, который в прошлом году встал с оружием в руках на защиту поселка, считает, что ее подзащитный может попросить освободить его от участия в судебных заседаниях.

Его уже допросили, а ходить каждый день на суд в течение долгого времени может быть сложновато. Все будет зависеть от желания моего подзащитного. Мы будем выстраивать свою позицию в зависимости от того, какие показания обвиняемые будут давать в суде.