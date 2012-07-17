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Областное правительство и ЕВРАЗ ВГОК подписали соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Областное правительство и ЕВРАЗ ВГОК подписали соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды

17 июля 2012, 09:10ОбществоЕвгения
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