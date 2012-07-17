Областное правительство и ЕВРАЗ ВГОК подписали соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды

Свои подписи под документом поставили председатель правительства Денис Паслер и управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» Игорь Коротаев.

В соответствии с соглашением предприятие намеревается обеспечить снижение в 2020 году к уровню 2007 года (валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 50 тысяч тонн (55%); сброса загрязняющих веществ на 168,5 тысяч м3 /год (22%); количества накопленных отходов на 39,9 тысяч тонн в год (9%)).

В числе наиболее крупных мероприятий долгосрочной программы до 2020 года - поддержание в рабочем состоянии водооборотных систем и насосных станций по перекачке оборотной воды Высокогорского обогатительного и Лебяжинского агломерационного цехов, что позволит исключить увеличение водозабора свежей воды при росте объемов производства. Еще одно важное мероприятие в области обращения с отходами производства и потребления – рекультивация Главного карьера. На 114,8 гектарах нарушенных земель будут проведены восстановительные работы.

Также ОАО «ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат» планирует осуществить финансирование работ по зарыблению водоемов Свердловской области на сумму 100,00 тысяч рублей с 2012 по 2020 год.

Планируемые затраты на выполнение природоохранных мероприятий составляют: 2012 г. – 32 520 тыс. руб., 2013 г. – 28 400 тыс. руб., 2014-2020 гг. – 161 000 тыс. руб.