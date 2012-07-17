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Организатор фестиваля Live Looping Convention в Нижнем Тагиле: «Этот музыкальный эксперимент удался!» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Организатор фестиваля Live Looping Convention в Нижнем Тагиле: «Этот музыкальный эксперимент удался!» (ФОТО)

17 июля 2012, 12:17Общество
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