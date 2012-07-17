Организатор фестиваля Live Looping Convention в Нижнем Тагиле: «Этот музыкальный эксперимент удался!» (ФОТО)

Лупинг – совершенно новый подход к исполнению музыкальных композиций. И так как у каждого музыканта свое видение жанра, то выступления никак не оценивались, и в фестивале отсутствовал соревновательный момент рассказал организатор мероприятия Андрей Батурин.

В Нижний Тагил для участия в Live Looping Convention 2012 съехались артисты из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Красноярска, Екатеринбурга, Москвы и Нижнего Новгорода. В огромном двухэтажном доме, на территории которого жили музыканты, музыка не утихала ни на минуту.

Среди участников мероприятия были такие известные музыканты, как мэтр битбокса Вахтанг Каландадзе из Москвы, группа «Synoptix» из Екатеринбурга, специализирующаяся на исполнении битбокса под электрогитару без использования синтезаторов и подложек, «человек-драм-машина» Настя Маслова из Санкт-Петербурга, исполнители битбокса и акапеллы дуэт «2 пеRCа» из Нижнего Новгорода, трио из Красноярска, любители традиционного битбокса «MONTREUX», исполнитель регги и битбокса на медных дудках Bebertos из Казани, а также уличный артист из Уфы Jagrbox, играющий на аккордеоне, синтезаторе и сэмплере.

Не ограничивая себя рамками жанров стилей и направлений, помимо презентации собственных программ, музыканты активно «джемили», а так же делились опытом работы с различным музыкальным оборудованием. Вечером шестого июля состоялся отчетный концерт участников в кафе-клубе «Шизгара». Концерт длился более трех часов, и происходящее на сцене впечатлило всех, кто смог присутствовать добавляет Андрей.

Вечер плавно перешел в утро, и участники отправились в Екатеринбург. Была отличная летняя погода, и организаторам удалось организовать площадку на улице. Прохожие и проезжающие мимо жители Екатеринбурга как по команде стали доставать мобильники и снимать происходящее на камеры. Вечером того же дня вся команда отправилась на сольный концерт Вахтанга Каландадзе, который состоялся в клубе «Мёд», а затем, в «DaBar» на общий концерт, который длился до утра.

Все участники вернулись домой вдохновленными, получив огромный опыт общения с различными музыкантами. Конечно же, плоды мероприятия станут заметны со временем, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что эксперимент удался. Как организатор, хочу еще раз поблагодарить мою новую музыкальную семью за каждое мгновение, прожитое вместе. Если бы можно было еще и еще раз прожить это время, я бы поставил его на повтор - вот это был бы идеальный loop! подытожил организатор фестиваля.