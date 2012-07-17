Осужден Матвеев за избиение двух своих подчиненных, к наказанию приговорен Тихоокеанским флотским военным судом. Недавно Матвеев был этапирован в Нижний Тагил, однако адвокат экс-майора намерена решение обжаловать.

По данным «Интерфакс», защита Матвеева уверена, что таким образом хотят устранить присутствие заключенного в судебных заседаниях. Еще во время следствия, адвокат предоставила большое число доказательств, опровергающих вину Матвеева. Суд их принял во внимание, но наказание оставил.

Делоне вызвало бы общественный резонанс, однако это экс-майора в свое времяназывали «правдорубом». Весной прошлого года он рассказал общественности онарушениях в структуре внутренних войск, из его видеообращений россияне узналио собачьих консервах, маскируемых под тушенку, о денежных махинациях во времястроительств и ремонтов в военных частях.

Теперь этот неоднозначный человек находится под стражей в Нижнем Тагиле. Удастся ли адвокатам обжаловать решение, неизвестно.