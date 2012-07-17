Тагильские укротители мотоциклов отметили день рождения своего клуба «Revolvers»
Как рассказывает информационное агентство vsenovostint.ru, отмечать праздник съехались байкеры со всей области. Как водится, они проехали мощной колонной по городу. Более 50-ти мотоциклов привлекли внимание прохожих.
Самый разгар празднования пришелся на вторую половину дня, когда байкеры приехали на Иван-озеро, где и прошла грандиозная вечеринка. Для именинников играли тагильские рок-музыканты, а в завершение вечера, случайных гостей байкеры угостили тортом. По всей видимости, ребята с юмором, потому что брутальная символика родного клуба «Revolvers» на торте была по краю обнесена нежнейшими белыми взбитыми сливками.
Кстати, немного о самом клубе. Он существует уже три года и будет существовать, пока будут на земле байки. По всей вероятности, одна из насущных проблем мотоциклистов – битва за дороги между машинами и двухколесными. Однако виновники торжества посоветовали всем избегать таких битв.
Многие в тот вечер остались спать под открытым небом, но это и понятно. Душа байкера свободна, для него и небо словно крыша.
Фото с сайта vsenovosti.ru.
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