Тагильские укротители мотоциклов отметили день рождения своего клуба «Revolvers»

Самый разгар празднования пришелся на вторую половину дня, когда байкеры приехали на Иван-озеро, где и прошла грандиозная вечеринка. Для именинников играли тагильские рок-музыканты, а в завершение вечера, случайных гостей байкеры угостили тортом. По всей видимости, ребята с юмором, потому что брутальная символика родного клуба «Revolvers» на торте была по краю обнесена нежнейшими белыми взбитыми сливками.

Кстати, немного о самом клубе. Он существует уже три года и будет существовать, пока будут на земле байки. По всей вероятности, одна из насущных проблем мотоциклистов – битва за дороги между машинами и двухколесными. Однако виновники торжества посоветовали всем избегать таких битв.

Многие в тот вечер остались спать под открытым небом, но это и понятно. Душа байкера свободна, для него и небо словно крыша.

Фото с сайта vsenovosti.ru.