В это воскресенье пройдет всемирная уборка, тагильчане призывают всех активных присоединяться
17 июля 2012, 17:40Общество
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Необычная эко-акция стартует по всему миру уже в это воскресенье, 22 июля. В этот день все неравнодушные к природе соберутся и приведут в порядок какой-либо участок любого водоема планеты.
В этом году акцент сделан именно на приборку территорий рек, озер, морей, акция так и называется - «Чистый берег». Тагильчане запланировали разгрести Леневское водохранилище, а точнее развилку «Звездный» - «Леневка» в сторону санатория.
Организатором в нашем городе стал дискуссионный клуб «Слово и дело». Все самые активные могут присоединяться, к тому же до места проведения мероприятия участников обязался доставить на маршрутных такси депутат Городской Думы Александр Петров.
Все вопросы можно задавать в группе акции ВКонтакте, а также у координатора уборки Ольги Перегуд по телефону 89222291473.
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