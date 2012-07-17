В это воскресенье пройдет всемирная уборка, тагильчане призывают всех активных присоединяться

В этом году акцент сделан именно на приборку территорий рек, озер, морей, акция так и называется - «Чистый берег». Тагильчане запланировали разгрести Леневское водохранилище, а точнее развилку «Звездный» - «Леневка» в сторону санатория.

Организатором в нашем городе стал дискуссионный клуб «Слово и дело». Все самые активные могут присоединяться, к тому же до места проведения мероприятия участников обязался доставить на маршрутных такси депутат Городской Думы Александр Петров.

Все вопросы можно задавать в группе акции ВКонтакте, а также у координатора уборки Ольги Перегуд по телефону 89222291473.