В этой статье мы расскажем вам как просто и быстро приготовить чахохбили.

Итак, для приготовления вам потребуется:

Курица весом в полтора килограмма; 400 грамм томатов; 35 миллилитров растительного масла; 4 зубка чеснока; пучок кинзы; 300 грамм красного лука; маленький пучок петрушки; чайная ложечка красного жгучего перца; 100 миллилитров воды; ложка томатной пасты; 50 миллилитров белого сухого вина; 30 грамм грецких орешков; соль по вкусу; половина чайной ложечки молотого кориандра; 20 грамм сливочного масла.

Как делать?

1. Курицу вымойте и высушите при помощи бумажного полотенца, разделите на достаточно крупные куски и посыпьте солью.

2. Нагрейте сковороду со сливочным маслом, растопите его, добавьте ложку растительного и выложите на эту смесь кусочки курицы. Обжаривайте до золотистого оттенка на среднем огне. Когда мясо приготовится, выложите его в утятницу или кастрюлю с толстым дном. Тушите его на среднем огне. Масло оставьте на сковороде, закрыв ее крышкой.

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3. Лук очистите от шелухи и порежьте полукольцами. Закиньте его в сковородку, где ранее обжаривалась курица, долив ложку растительного масла. Томите на среднем огне, время от времени помешивая. Лук должен остаться сочным, но приобрести золотистый оттенок. После готовности переложите его к курице.

4. Влейте в кастрюлю к мясу вино, и, сделав огонь на максимум, выпаривайте его около минуты. Затем, закрыв крышкой и убавив огонь до минимума, оставьте блюдо тушится.

5. На томатах сделайте надрез в виде крестика, опустите их на 10 секунд в кипяток, слейте его и залейте овощи ледяной водой. Выньте, снимите кожицу. Порежьте крупным кубиком и выложите в сковороду, где жарился лук. Если нужно, добавьте масло. Тушите овощи пару минут, добавьте томатную пасту и держите на огне еще минутку. Выложите получившуюся смесь к мясу, залейте 100 миллилитрами воды и тушите блюдо на маленьком огне приблизительно полчаса.

6. Грецкие орешки измельчите ножом. Добавьте к мясу вместе с красным перцем и порубленной зеленью кинзы и петрушки. Аккуратно перемешайте, закройте кастрюлю крышкой и тушите еще 10-12 минуток.

7. Чеснок отчистите от шелухи и порежьте мелким кубиком. Добавьте его в блюдо вместе с оставшимися приправами и, если необходимо, посолите. Снова перемешайте, прикройте крышкой, снимите с плиты и дайте блюду настоятся примерно полчаса.