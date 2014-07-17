«МегаФон» предлагает предпринимателям бесплатно обеспечить своих сотрудников надежной связью

В сотрудничестве с компанией «МегаЛабс» «МегаФон» запускает в тестовую эксплуатацию услугу «Виртуальный офис» для корпоративных клиентов Урала. С ее помощью можно за пару минут организовать офис: обеспечить каждого сотрудника надежной связью и всеми необходимыми сервисами, развернуть корпоративную виртуальную сеть телефонии и передачи данных. В тестовый период воспользоваться услугой можно бесплатно.

«Виртуальный офис» состоит из виртуальной АТС, почтового сервера, сервиса обмена мгновенными сообщениями, расширенной базы контактов и файлового хранилища.

«Мы рады предложить нашим клиентам услугу, которая будет особенно полезна представителям малого бизнеса и начинающим предпринимателям. Стоимость «Виртуального офиса» от «МегаФона» на порядок меньше, чем затраты на обеспечение каждого сотрудника всей необходимой рабочей инфраструктурой, – комментирует Николай Мазур, директор по маркетингу корпоративного бизнеса компании «МегаФон».

Виртуальная АТС позволяет не только связать все номера сотрудников в единую сеть и присвоить каждому из них короткие номера для быстрого набора, но и создать голосовое приветствие для клиентов, а также встроить кнопку звонка с сайта.

Особенное внимание в организации «Виртуального офиса» управлению книгой контактов. Помимо их синхронизации с мобильными устройствами на базе iOS и Android, пользователям доступно управление дополнительной информацией для каждого из контактов, что поможет последовательно развивать базу клиентов и поможет укреплять CRM-стратегию. Файловое хранилище позволит хранить все необходимые данные в облаке с мгновенным доступом к ним всех сотрудников. Место, доступное в рамках стандартного подключения, можно легко увеличить по мере необходимости.

После тестирования, в котором могут принять участие корпоративные клиенты «МегаФона», услуга будет переведена в коммерческую эксплуатацию. Предварительно оператор планирует тарифицировать «Виртуальный офис» в соответствии с количеством подключенных мобильных рабочих мест.

Если вы хотите оценить удобство «Виртуального офиса», напишите на адрес corporate.ural@megafon.ru.