Подборка лучших культовых хоррор-сериалов

Сериал «Шериф из преисподней». Этот, уже позабытый зрителями, телесериал, повествует о борьбе жителей маленького городка с князем Тьмы, который принимает облик шерифа. Главной задачей этого шерифа является провоцирование местных жителей на различные страшные поступки. В каждой серии перед зрителями открываются страшные тайны жизни обитателей американского городка. В данном сериале, который можно посмотреть на сайте http://kinolist.net/russ/serials, нет каких-то особенных спецэффектов — их там вообще практически нет. Атмосфера страха достигается классическим способом — посредством ожидания, что должно произойти нечто непоправимое.

Мини-сериал из пяти серий «Искупение» японского режиссера Киеси Куросавы. По сюжету, маньяк убивает с особой жестокостью маленькую девочку. Свидетельницами произошедшего оказываются четыре школьницы-подружки. В каждой из серий сериала рассказывает о жизни каждой девочки, которая взрослеет с ощущением постоянного ужаса после увиденного. Также убийца оказывается на свободе, а мать погибшей девочки не прекращает поиски виновного.

Канадский сериал «Мурашки», выходивший на экраны с 1995 по 1998 годы. Жанр этого сериала является семейным фильмом ужасов, то есть в ленте есть моменты, которые пугают больше детей, чем взрослых, а также ретростилистика. Однако в сериале есть большое количество интересных историй и хорошая атмосфера. Если говорить в целом, то сериал «Мурашки» является историей о детях, которые регулярно попадают в различные страшные истории и сталкиваются с монстрам и призраками.

Сериал «За гранью возможного», который шел на протяжение четырех лет — с 1965 года. На тот момент данная лента считалась одной из наиболее страшных на телеэкранах. В 1995 году сериал продолжили, однако обновленная версия не пользовалась таким стабильным успехом, как раньше, и, по большому счету, представляла собой смесь откровенно плохих эпизодов и гениальных. При этом действительно хорошими эпизодами даже вдохновлялись создатели «Грани» и «Американской истории ужасов». А главной фишкой данного сериала является формат — каждая серия в нем представляет полнометражный фильм.