Сегодня в Нижнем Тагиле «дрифтовал» трамвай (ФОТО)
17 июля 2014, 15:05Общество
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Сегодня на улице Юности в Дзержинском районе Нижнего Тагила случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта - трамвая.
Об этом рассказали пользователи паблика «Типичный Тагильчанин». Утром примерно в 7:00 один из вагонов трамвая сошел с рельсов и встал на путях, перегородив дорогу трамваям в обоих направлениях. Более того, вагон сшиб знак пешеходного перехода. Информации о пострадавших пока нет, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
В диспетчерской «Тагильского трамвая» специалист рассказал TagilCity.ru, что вагон в настоящее время находится на диагностике. Выясняется причина происшествия, возможно, дело в неисправности тележки.
Тем временем в паблике «ТТ» пользователи активно обсуждают инцидент и шутят, что «трамвай дал угла».
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Фотографии из паблика «Типичный Тагильчанин»
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