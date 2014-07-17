Сегодня в Нижнем Тагиле «дрифтовал» трамвай (ФОТО)

Об этом рассказали пользователи паблика «Типичный Тагильчанин». Утром примерно в 7:00 один из вагонов трамвая сошел с рельсов и встал на путях, перегородив дорогу трамваям в обоих направлениях. Более того, вагон сшиб знак пешеходного перехода. Информации о пострадавших пока нет, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.