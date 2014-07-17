Тагильчане собрали почти тонну макулатуры. Акция продолжается! (ФОТО)
17 июля 2014, 16:30Общество
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В Нижнем Тагиле проходит социально-значимая акция «Собери макулатуру – сбереги дерево». Средства от сдачи бумаги пойдут на расчетный счет Благотворительного фонда помощи бездомным и отказным животным «Добрые руки» (приют «Четыре с хвостиком»).
За первые дня проведения акции работники ООО «ЭкоТагил» приняли от жителей города 825 кг макулатуры.
Напомним, в рамках акции осуществляется сбор вторичных ресурсов для последующей сдачи на переработку.
В акции могут принимать участие все желающие сообщают в отделе экологии и природопользованию.
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Фотографии с официального сайта города
В ближайшие дни макулатура будет приниматься ООО «ЭкоТагил» в автофургоне «ГАЗель» (номер Н 432 ОЕ) по следующим адресам с 17-00 до 19-00:
- 18.07.2014 - район Тагилстроевского торгового комплекса (рынка), ул.Металлургов, 50 б;
- 21.07.2014 – Красный Камень, ул.Пархоменко, 123, за зданием таможни;
- 23.07.2014 – ГГМ, район почтового отделения № 49;
- 25.07.2014 – пр.Строителей, 12, во дворе магазина «Цветы».
За более подробной информацией можно обратиться в отдел по экологии и природопользованию Администрации города по телефону 42-12-92.
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