Тагильские заводчане теперь будут ходить в новую столовую НТМК (ФОТО)

Ремонт в цеховой столовой длился четыре месяца. За это время были полностью заменены системы отопления, водоснабжения, вентиляции и водоотведения, стены и пол облицованы кафельной плиткой, смонтированы пластиковые оконные блоки со стеклопакетами и входные группы. Для кухни было закуплено новое оборудование.

Сейчас в столовой ежедневно питаются более 150 человек. Это не только работники цеха ремонта и эксплуатации локомотивов, но и близлежащих подразделений, а также представители подрядных организаций.

ЕВРАЗ уже четыре года реализует программу по ремонту помещений непроизводственного назначения на своих предприятиях на Урале и в Сибири. В рамках программы на комбинатах обновляются интерьер и оборудование не только в столовых, но и в душевых, санузлах.

За время реализации программы на ЕВРАЗ НТМК было отремонтировано 10 столовых, более 100 душевых и санузлов. Общая сумма инвестиций превысила 600 млн рублей.

Естественно, что в служебной столовой столовые приборы и аксессуары являются продуктом массового производства. Но на своей кухне хочется видеть что-нибудь более интересное и красивое, а значит, можно обратить внимание на бронзовые аксессуары для кухни. Они не только выглядят привлекательно, а значит, могут служить украшением стола при сервировке, но, к тому же, такие бокалы, вазы и подставки отличаются стойкостью. Таким образом, они вполне могут занять место фамильной ценности, которую будут бережно хранить и передавать из поколения в поколение.