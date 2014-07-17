В Нижнем Тагиле штрафуют судовладельцев за нарушения на Черноисточинском пруду (ФОТО)

Во время патрулирования, которое проходило 16 июля, государственный инспектор ГИМС МЧС совместно со специалистом Центра защиты населения выявили нарушителей, которые в пути следования на маломерных судах не обеспечили пассажиров спасательными жилетами. Таким образом, нарушителям вынесли Административные постановления с назначением штрафа. Индивидуально были проведены профилактические беседы с судоводителями для дальнейшего недопущения правонарушений.

Инспекторский участок ГИМС МЧС и Центр защиты населения напоминают, что Черноисточинский пруд местами очень глубокий и небезопасен для плавания. Необходимо учитывать важный момент, что может подняться ветер, спровоцировав большие волны и создав при этом опасную ситуацию на воде. Перед выходом на пруд, в первую очередь нужно проверить судно на целостность и исправность, также обеспечить всеми средствами спасения.