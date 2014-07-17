В Нижнем Тагиле штрафуют судовладельцев за нарушения на Черноисточинском пруду (ФОТО)
В течение месяца сотрудники ГИМС МЧС и Центра защиты населения неоднократно проводилось патрулирование Черноисточинского пруда с целью соблюдения правил пользования маломерными судами судоводителей. В ходе патрулирования выявлены нарушения правил плавания: отсутствие удостоверения на право пользования маломерным судном, отсутствие норм снабжения на плавсредстве (спасательных жилетов, аптечки, швартовых и других). Кроме того, были выявлены незарегистрированные в установленном порядке маломерные суда.
Во время патрулирования, которое проходило 16 июля, государственный инспектор ГИМС МЧС совместно со специалистом Центра защиты населения выявили нарушителей, которые в пути следования на маломерных судах не обеспечили пассажиров спасательными жилетами. Таким образом, нарушителям вынесли Административные постановления с назначением штрафа. Индивидуально были проведены профилактические беседы с судоводителями для дальнейшего недопущения правонарушений.
Инспекторский участок ГИМС МЧС и Центр защиты населения напоминают, что Черноисточинский пруд местами очень глубокий и небезопасен для плавания. Необходимо учитывать важный момент, что может подняться ветер, спровоцировав большие волны и создав при этом опасную ситуацию на воде. Перед выходом на пруд, в первую очередь нужно проверить судно на целостность и исправность, также обеспечить всеми средствами спасения.
Фотографии с сайта Центра защиты населения
Сотрудники инспекторского участка ГИМС МЧС и Центра защиты населения предупреждают, в местах, необорудованных для купания необходимо соблюдать все необходимые меры предосторожности и детей без присмотра родителей не оставлять.
© TagilCity.ru