140 тысяч рублей заплатит жительница Кировграда за незаконную регистрацию семи иностранцев
17 июля 2017, 13:00Общество
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Жительница Кировграда оштрафована решением суда на 140 тыс. руб. за незаконную регистрацию иностранных граждан.
Как пишет Rupolit, женщина приговорена к штрафу в размере 140 тыс. руб. за незаконную постановку на учет иностранных граждан. Всего на учет она поставила 7 человек. Фактически они проживали в другом месте.
Вероятно, таким способом гражданка пыталась незаконно обогатиться и брала с иностранцев деньги за фиктивную прописку.
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