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140 тысяч рублей заплатит жительница Кировграда за незаконную регистрацию семи иностранцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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140 тысяч рублей заплатит жительница Кировграда за незаконную регистрацию семи иностранцев

17 июля 2017, 13:00Общество
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