15-летний руфер сфотографировался на кресте храма в Верхотурье: местные жители грозят разобраться с ним

15-летний школьник-руфер сфотографировался на куполе православного храма и похвастался своими снимками не только перед друзьями, поставив фото на свой аватар «ВКонтакте». Подросток выложил фотографии в группы города Верхотурья .

Этот поступок вызвал бурное обсуждение в соцсети. Одни восторгаются смелостью школьника, другие пишут гневные комментарии, обещая расправиться с руфером. Многие сравнивают подростка с Русланом Соколовским – ловцом покемонов в Храме-на-Крови - и заявляют, что за такие поступки нужно наказать руфера. В Екатеринбургской епархии пока не прокомментировали поступок школьника, сообщает 66.RU.