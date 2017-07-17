Нижнетагильские огнеборцы отмечают 90-летие Государственного пожарного надзора

18 июля 2017 года исполняется 90 лет со дня образования государственного пожарного надзора. В Нижнем Тагиле коллектив управления надзорной деятельности и профилактической работы города состоит из 14 квалифицированных специалистов, которые исполняют свои обязанности на высоком уровне.

Благодаря их профессиональному труду и грамотным действиям на территории города и округа наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества пожаров и человеческих жертв.

Согласно статистике, только с начала 2017 года количество пожаров снизилось на 20%, показатель человеческих жертв – на 8%, сообщает ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО.