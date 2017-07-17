ПОЯВИЛАСЬ НОВИНКА! "НИКА-ОПМ" - Ополаскиватель для посудомоечных машин и пароконвектоматов
17 июля 2017, 10:40Обществоoffice@tagilcity.ru
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"НИКА-ОПМ" - Ополаскиватель для посудомоечных машин и пароконвектоматов. Фасовка 1 кг и 5 кг. Бесплатная доставка продукции: Для жителей Нижнего Тагила и Тюмени при заказе продукции на любую...
"НИКА-ОПМ" - Ополаскиватель для посудомоечных машин и пароконвектоматов.
Фасовка 1 кг и 5 кг.
Бесплатная доставка продукции:
Для жителей Нижнего Тагила и Тюмени при заказе продукции на любую сумму - доставка бесплатно!
Бесплатная доставка действует для всех жителей Екатеринбурга, сделавших заказ от 1000 рублей!
Бесплатная доставка действует для всех жителей Москвы, сделавших заказ от 3000 рублей!
Сделать заказ и узнать более подробную информацию можно на сайте: nikaural.ru
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