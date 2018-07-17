«Экорадио» взломали? Слушатели Нижнего Тагила заметили ругательства в эфире

Жители Нижнего Тагила сообщили, что заметили нецензурные выражения в эфире «Экорадио».

Жесть, мат был в эфире на часовых отбивках, поделился житель города.

Собеседники редакции TagilCity.ru сообщили, что в эфире «Экорадио» в Нижнем Тагиле услышали нецензурную брань в эфире. Инсайдеры подозревают, что мог быть взломан студийный компьютер.

Похоже на взлом. Видимо подменили перед выпуском аудио на другой контент, содержащий нецензурщину. А после выпуска возвращали обратно. Похоже на диверсию,рассказал тагильчанин.

Редакция TagilCity.ru связалась с радиостанцией. В студии информацию о происшествии не отрицали, но пояснили, что не готовы дать комментарий.

Да, мат был, но мы сейчас не готовы прокомментировать данную ситуацию, сообщили на «Экорадио».