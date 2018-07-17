«Нива» плавала недалеко от леневского пляжа под Нижним Тагилом

О том, что в воде недалеко от пляжа плавает «Нива», редакции TagilCity.ru сообщил житель Нижнего Тагила.

В 200 метрах от дамбы на леневском пляже плавает «Нива»,рассказал редакции тагильчанин.

Место, где плавал автомобиль