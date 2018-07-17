«Нива» плавала недалеко от леневского пляжа под Нижним Тагилом

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16 июля на Леневке недалеко от дамбы в воде плавала «Нива – 2131» синего цвета.
О том, что в воде недалеко от пляжа плавает «Нива», редакции TagilCity.ru сообщил житель Нижнего Тагила.
В 200 метрах от дамбы на леневском пляже плавает «Нива»,рассказал редакции тагильчанин.
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Место, где плавал автомобиль
Получить оперативные комментарии в полиции редакции не удалось. Информации о каких-либо ДТП рядом с леневским водохранилищем также найдено не было.
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