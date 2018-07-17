Сбежал с друзьями? 17-летний первоуралец разыскивается в Екатеринбурге

Дмитрию 17 лет. О пропаже юноши сообщила его мать в социальных сетях. Также она обратилась в полицию, где молодого человека объявили в розыск. Молодой человек был одет в джинсовые шорты, темно-синюю футболку с надписью на груди и в кроссовки.