Сбежал с друзьями? 17-летний первоуралец разыскивается в Екатеринбурге

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Жительница Первоуральска разыскивает своего сына Дмитрия Орлова, который в компании друзей мог уехать в Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Дмитрию 17 лет. О пропаже юноши сообщила его мать в социальных сетях. Также она обратилась в полицию, где молодого человека объявили в розыск. Молодой человек был одет в джинсовые шорты, темно-синюю футболку с надписью на груди и в кроссовки.
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Жительница Первоуральска рассказала, что ее сын может находиться в компании двух приятелей. Вполне возможно, что они отправились в Екатеринбург. Один из них в очках, другой - армянин невысокого роста.
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