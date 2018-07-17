Строительная база «Моллстрой» расширяет свои возможности в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле по адресам ул. Краснознаменная, 9 и ул. Чехова, 7 разрастается строительная база. Во дворе комплекса представлены более 1000 позиций для строительства любого уровня. Более чем за 10 лет работы торговая сеть «Моллстрой» сумела завоевать доверие тагильчан и других городов.
Доставка товара осуществляется, в том числе, в другие города и регионы.
«Крупные строители и обычный садовод найдут для своих объектов все необходимое. Мы предлагаем товар для постройки качественных и прочных сооружений. У нас можно найти как шифер для грядок, так и асбоцементные трубы. Стройматериалы вам могут привезти прямо на стройку».
На базе «Моллстрой» можно приобрести стройматериалы, пиломатериалы, инструмент, крепеж и товары для дома и дачи.
- Шифер плоский и волновой;
- Шифер для гряд;
- Профнастил;
- Металлочерепица;
- Металлопрокат;
- Ондулин;
- Цемент, песок;
- Пенопласт;
- Биполь, бикрост;
- Рубероид;
- Стеклоизол, Унифлекс;
- Трубы асбоцементные;
- ЖБИ изделия;
- Сетка кладочная;
- Отсев, щебень;
- Кирпич, шлакоблок;
- Теплицы;
- Поликарбонат;
- Гипсокартон, ДВП;
- Теплоизоляция.
«Моллстрой» является дистрибьютором европейского бренда Ursa. Материал высочайшего качества для звуко- и теплоизоляции представлен на базе в большом ассортименте. Любой товар торговой сети «Моллстрой» можно заказать и оплатить в интернет магазине. Некоторые товары для строительства будут представлены в Нижнем Тагиле впервые.
База по адресу Краснознаменная, 9 продолжает расширять свой ассортимент. На этой торговой площади появились новые направления: сантехника и крепеж.
- Компания оказывает сложные услуги по распилу крупногабаритного и твердого материала;
- Гарантия цены от производителя;
- Гибкий подход к каждому клиенту;
- Огромное число интересных позиций товара;
- Оптовые цены.
Товары строительной базы «Моллстрой» тагильчане и гости города могут забрать самовывозом. Доставка работает по городу, пригороду и Свердловской области. Также товары можно заказать по телефону и оплатить по факту доставки или через интернет-магазин https://mallstroy.ru