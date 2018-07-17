Строительная база «Моллстрой» расширяет свои возможности в Нижнем Тагиле

Доставка товара осуществляется, в том числе, в другие города и регионы.

«Крупные строители и обычный садовод найдут для своих объектов все необходимое. Мы предлагаем товар для постройки качественных и прочных сооружений. У нас можно найти как шифер для грядок, так и асбоцементные трубы. Стройматериалы вам могут привезти прямо на стройку».

На базе «Моллстрой» можно приобрести стройматериалы, пиломатериалы, инструмент, крепеж и товары для дома и дачи.

Шифер плоский и волновой;

Шифер для гряд;

Профнастил;

Металлочерепица;

Металлопрокат;

Ондулин;

Цемент, песок;

Пенопласт;

Биполь, бикрост;

Рубероид;

Стеклоизол, Унифлекс;

Трубы асбоцементные;

ЖБИ изделия;

Сетка кладочная;

Отсев, щебень;

Кирпич, шлакоблок;

Теплицы;

Поликарбонат;

Гипсокартон, ДВП;

Теплоизоляция.

«Моллстрой» является дистрибьютором европейского бренда Ursa. Материал высочайшего качества для звуко- и теплоизоляции представлен на базе в большом ассортименте. Любой товар торговой сети «Моллстрой» можно заказать и оплатить в интернет магазине. Некоторые товары для строительства будут представлены в Нижнем Тагиле впервые.

База по адресу Краснознаменная, 9 продолжает расширять свой ассортимент. На этой торговой площади появились новые направления: сантехника и крепеж.

Компания оказывает сложные услуги по распилу крупногабаритного и твердого материала;

Гарантия цены от производителя;

Гибкий подход к каждому клиенту;

Огромное число интересных позиций товара;

Оптовые цены.

Товары строительной базы «Моллстрой» тагильчане и гости города могут забрать самовывозом. Доставка работает по городу, пригороду и Свердловской области. Также товары можно заказать по телефону и оплатить по факту доставки или через интернет-магазин https://mallstroy.ru