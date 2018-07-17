Цены на овощи в Свердловской области выросли за 1 полугодие в 1,5-2 раза

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В Свердловской области наблюдается увеличение цен на овощи в 1,5-2 раза за 1 полугодие 2018 года.
Источник: Znak.ru
Свердловскстат зарегистрировал повышение цен на овощи в 1,5-2 раза за 1 полугодие 2018 года. В частности, картофель подорожал в 1,6 раза, капуста – в 2,9 раза, морковь – в 1,8 раза.
Также, согласно данным статистики, отмечается увеличение цен на некоторые продукты питания. Цена на сахарный песок увеличилась на 16,3%, на пшено – на 12,2%, на мороженую рыбу – на 2,2%.
Кроме того, Свердловскстат отмечает снижение цен на гречневую крупу – на 15%, на молоко – на 8%, куриное мясо – на 3%. Цена на сливочное масло снизилась на 4%, на подсолнечное масло – на 3,2%.
Общая сумма увеличения цен в Свердловской области составила 0,8%, в 2017 году было зарегистрировано увеличение цен на 2,9%.
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