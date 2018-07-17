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Цены на овощи в Свердловской области выросли за 1 полугодие в 1,5-2 раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цены на овощи в Свердловской области выросли за 1 полугодие в 1,5-2 раза

Сегодня, 20:10Общество
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