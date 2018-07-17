Турнир косарей прошел в Горноуральском городском округе

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В селе Новая Башкарка состоялся IV турнир косарей. На соревнования съехались участники со всего Горноуральского городского округа.
Турнир косарей проходит уже четвертый год. Ежегодно в соревнованиях принимают участие от 12 до 15 мужчин и женщин со всего Горноуральского городского округа.
Судьи учитывают не только то, как быстро участник пройдет свою дистанцию, но и качество кошения. Мужчинам предстояло скосить участок травы длиной 50 м шириной 1,8 м. У женщин длина участка составляла 25 м.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Кроме того, зрители могли поучаствовать в колке дров на время, узнать как правильно собирать банные веники и послушать народные песни в исполнении местных творческих коллективов, сообщает «Тагил-ТВ».
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