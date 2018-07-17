Турнир косарей прошел в Горноуральском городском округе

Турнир косарей проходит уже четвертый год. Ежегодно в соревнованиях принимают участие от 12 до 15 мужчин и женщин со всего Горноуральского городского округа.

Судьи учитывают не только то, как быстро участник пройдет свою дистанцию, но и качество кошения. Мужчинам предстояло скосить участок травы длиной 50 м шириной 1,8 м. У женщин длина участка составляла 25 м.

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