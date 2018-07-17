Закон для создания кластера на горе Белой в Нижнем Тагиле принят депутатами

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17 июля депутаты свердловского Заксобрания приняли закон, который поможет в создании туристическо-рекреационного кластера на горе Белой, расположенной в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Znak
Законопроект, направленный на создание туркластера на горе Белой, принят сегодня в Законодательном собрании.
Для создания кластера, рассчитанного на малый и средний бизнес, необходимо будет осуществить отбор УК среди организаций. Именно эта компания будет вести отбор организаций, которые заключат договоры не менее чем с пятью резидентами, предложившими свою концепцию по развитию кластера на горе.
Когда отбор организаций будет завершен, между управляющей компанией и правительством региона будет заключено соглашение, после которого отобранные резиденты получат статус участника регионального инвестиционного проекта в сфере туризма.
Данные проекты смогут получить льготы на налог на прибыль и имущество.
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