Звание почетного гражданина Нижнего Тагила присвоено Сергею Носову

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Начальник ММУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров и врио губернатора Магаданской области Сергей Носов признаны почетными гражданами Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
17 июля на заседании Нижнетагильской городской думы состоялось голосование за присвоение звания почетного гражданина Нижнего Тагила. Согласно изменениям в положении о присвоении данного звания, одобренным городской думой в июне 2018 года, почетными жителями Нижнего Тагила могут быть признаны сразу два кандидата. Поправки действуют до 31 декабря 2022 года.
Начальник ММУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров победил в голосовании, набрав 19 голосов. Второе место занял экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, за его кандидатуру проголосовали 18 депутатов. Третий кандидат, главврач психбольницы Вячеслав Мишарин, получил 6 голосов.
Почетные граждане Нижнего Тагила будут награждены 10 августа, перед Днем города.
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