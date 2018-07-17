Звание почетного гражданина Нижнего Тагила присвоено Сергею Носову

17 июля на заседании Нижнетагильской городской думы состоялось голосование за присвоение звания почетного гражданина Нижнего Тагила. Согласно изменениям в положении о присвоении данного звания, одобренным городской думой в июне 2018 года, почетными жителями Нижнего Тагила могут быть признаны сразу два кандидата. Поправки действуют до 31 декабря 2022 года.