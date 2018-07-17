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Звание почетного гражданина Нижнего Тагила присвоено Сергею Носову
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Nosov i abdulkadyrov

Звание почетного гражданина Нижнего Тагила присвоено Сергею Носову

Сегодня, 13:30Общество
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