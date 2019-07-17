Екатеринбурженка отсудила у Tesla 19,6 миллиона рублей за некачественное авто
Екатеринбурженка отсудила у ООО «Moscow Tesla Club» почти 20 миллионов рублей за некачественный автомобиль, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Женщина приобрела машину Tesla Model X100D за 13,1 миллиона рублей. Машина была передана покупательнице в апреле прошлого года, в августе перестал работать один из электронных ключей, в сентябре аналогичная ситуация произошла со вторым ключом. Екатеринбурженка направила две претензии продавцу.
Женщине предложили самостоятельно доставить автомобиль в Германию в сервисный центр. Доступ к машине был восстановлен через интернет. После длительной переписи продавец вновь предложил женщине доставить машину в Берлин за свой счет. Она отказалась и обратилась в суд, так как договориться о возврате денег за некачественный товар не удалось.
Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд постановил взыскать в адрес истца денежные средства за автомобиль — 13,1 миллиона рублей, 6,5 миллиона рублей штрафа и 60 тысяч рублей — судебные издержки.