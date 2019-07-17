Фестиваль рыжих запустил фотоконкурс на звания «короля» и «королевы»
Сегодня, 15:32ОбществоФото: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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Организаторы Фестиваля рыжих в Нижнем Тагиле объявили конкурс на звания «короля» и «королевы». Для этого с 16 до 25 июля нужно прислать свои снимки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участие могут принять только совершеннолетние. Фото можно прислать на электронный адрес turizmnt@mail.ru или загрузить через сайт Центра туризма Нижнего Тагила. Голосование будет учитывать количество лайков, а также мнение организаторов. Итоги подведут во время самого фестиваля на сцене за КДК «Современник».
Напомним, мероприятие состоится 28 июля. Оно начнётся с Парада рыжих. Также на фестивале выступит Катя Чехова.
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