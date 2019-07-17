Фестиваль рыжих запустил фотоконкурс на звания «короля» и «королевы»

Участие могут принять только совершеннолетние. Фото можно прислать на электронный адрес turizmnt@mail.ru или загрузить через сайт Центра туризма Нижнего Тагила. Голосование будет учитывать количество лайков, а также мнение организаторов. Итоги подведут во время самого фестиваля на сцене за КДК «Современник».